YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Sağlık-Sen Uludere’de hemşirelerin haftasını kutladı

Sağlık-Sen Uludere’de hemşirelerin haftasını kutladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Sen Şırnak’ın Uludere ilçe temsilciliği, Uludere ilçesinde ebe ve hemşirelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.Sağlık-Sen Uludere ilçe temsilciliği tarafından Uludere Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

Sen Şırnak’ın Uludere ilçe temsilciliği, Uludere ilçesinde ebe ve hemşirelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.
Sağlık-Sen Uludere ilçe temsilciliği tarafından Uludere Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Uludere temsilcisi Tarık Babat, ateşin tam ortasında, cephenin en önünde çalışan hemşirelere teşekkür etti. Babat, “Hemşireler, herhangi bir vatandaşın karşıdan dahi gördüğünde koşarak uzaklaşacağı vakalarla 24 saat geçiriyorlar. Onu hem tedavi ediyor hem de sevgisini veriyor. Evinden çocuğundan ayrı, misafirhanelerde 2 ay geçirdiler. Alkışlar hemşireler ve sağlık çalışanları için” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Şırnak Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
04:51
Öğle
12:12
İkindi
16:02
Akşam
19:22
Yatsı
20:53

Şırnak Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Uludere Eczanesi
Uludere
Doğan Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Serdar Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.