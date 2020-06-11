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Sağlık-Sen’den aile hekimliği açıklaması

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 19:48 | Son Güncelleme

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Aile Hekimliği birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının problemlerinin çözülmesi gerektiğini belirtti.İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının Sağlık Bakanlığının sahadaki ilk neferleri olmalarına rağmen sürekli mağdur edildiklerini savundu.

Sağlık-Sen’den aile hekimliği açıklaması

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Aile Hekimliği birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının problemlerinin çözülmesi gerektiğini belirtti.

İzmir Sağlık-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının Sağlık Bakanlığının sahadaki ilk neferleri olmalarına rağmen sürekli mağdur edildiklerini savundu. Aile hekimliği birimlerinin sürekli artan iş yükü ile karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aile Hekimliği birimlerine sürekli olarak ekstra işler yüklenmektedir. Aile hekimliği birimlerindeki nüfusun 3 bine indirilmesi ve herhangi bir ücret kaybı yaşanmaması için kişi başına ödenecek ücret katsayısının arttırılması gerekmektedir. Yeni açılan Aile Hekimliği birimleri nedeniyle, nüfus kaybı yaşayan Aile Hekimliği birimlerinin mağduriyetleri giderilip, nüfuslar eşitlenmelidir. Yeni açılan Aile Hekimliği birimlerine en az 1 yıl 2500 nüfus üzerinden ödeme yapılmalıdır. Mobil ücretin Aile Sağlığı çalışanlarına da verilmesi gerekmektedir. Tek hekimlik birimlerde çalışan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının özlük hakları düzenlenmeli, kanuni hakları olan izin sürelerinde ve raporlarda ücret kesintisi olmamalıdır. Covid-19 tanı ve teması nedeniyle karantinaya alınan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının maaşlarının kesilmesi, çalışma arkadaşlarımızın mağduriyetine yol açmış olup, bu mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir. Covid-19 sürecinde artan iş yükü ve esnek mesai olmamasına rağmen, her türlü fedakarlığı yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına ekstra kazanım sağlayacak hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Negatif performansa yol açan; Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanının müdahil olamadığı Aşı Reddi, izlemlere ve aşılara geç gelme/gelmeme gibi durumlarda aileye de sorumluluk verilecek bir düzenleme getirilmelidir. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının maaşları sürekli erimekte ve artan iş yükü ile beraber motivasyon kaybı yaşanmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde güvenlik önlemleri yetersizdir. Hakaret ve şiddetin en çok yaşandığı yerlerden bir tanesi de Aile Sağlığı merkezleridir. Aile Sağlığı Merkezi binaları Sağlık Bakanlığı tarafından ayarlanmalıdır. İnşaat ve tadilat gibi işler Aile Hekimliklerinin üzerine bırakılmamalıdır. Kira artışları hakkaniyetli bir şekilde tefe/tüfe oranları baz alınarak yapılmalıdır.”

Covid-19 sürecinde her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi için sendika olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Özdemir, ”Problemlerin çözümü noktasında gereken adımlar atılmalıdır. Sağlık çalışanlarımızın bütün problemleri çözülene kadar, yılmadan ve usanmadan konuların takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

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