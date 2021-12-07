Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Amasya'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık-Sen'e kayıtlı sağlık çalışanları, "ayrımcılığa hayır, adil düzen, adil zam" yazılı dövizlerle slogan atarak gösteri yaptı.

Sağlık çalışanları adına basın metnini okuyan Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, sağlık çalışanlarına yapılacak 2 bin 500 ila 5 bin lira arasındaki zammın herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Zammın sadece hekimleri kapsadığını öğrendiklerini anlatan Biçer, "Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Bizim tepkimiz hekimlere yapılan zamma değil, sağlık çalışanlarına yapılan ayrımcılığadır. Kısa süre içinde maalesef sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmayacağını öğrendik." dedi.

Sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarına değil, üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve aile hekimliklerinin de kapsam dışında olduğunu dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Hekim haricinde yüz binlerce çalışanın üvey evlat görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık-Sen olarak bu rehavete 'dur' demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizle genel merkezimizle iş bırakıyoruz."

- Çankırı

Çankırı'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika üyeleri, ellerindeki pankartlarla Çankırı Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Çankırı Şube Başkanı Tuna Dinç, Meclis’ten yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı beklediklerini söyledi.

Tersi bir uygulamanın tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kıracağını belirten Dinç, "Yüz binlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli. Hak ve hakkaniyet ölçüsünde bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak, çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez." diye konuştu.

- Kastamonu

Kastamonu'da ise sağlık çalışanları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Öz, burada yaptığı konuşmada, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Sağlığın ekip işi olduğuna dikkati çeken Öz, "Herkesi emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Bu hizmeti sunan sağlık çalışanları bir vücudun organları gibi bir bütündür. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz." ifadelerini kullandı.

- Tokat

Tokat Devlet Hastanesi önünde düzenlenen eylemde ise Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Mantar açıklama yaptı.

Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını tüm vatandaşların alkışladığını vurgulayan Mantar, şöyle konuştu:

"Duyarlılığından dolayı tüm vatandaşlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinin de artarak devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Yapılacak düzenleme daha öncekilere benzemesin diye hatırlatıyoruz. Bütün kamu çalışanlarının olduğu gibi pandemi olmasaydı çalışanların alması gereken ücretin verilmesinin adına, sağlık çalışanlarına fazladan para verdik algısı oluşturdunuz." dedi.

- Amasya

Sağlık-Sen Amasya Şubesi üyesi sağlıkçılar da Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sendikanın Amasya şube başkanı Recep Eliaçık, burada yaptığı açıklamada, doktorlara verilmesi planlanan ücret artırımına sonuna kadar destek verdiklerine işaret etti.

Bazı çevrelerce Sağlık-Sen üzerinden algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını aktaran Eliaçık, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla hak etmiyor. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir.''

