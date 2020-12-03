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Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Erzincan Sağlık Sen Basın ve İletişim Sorumlusu Sadullah Erdem, esnek mesai saati düzenlemesinden muaf tutulan sağlık çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesi için Sağlık Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduklarını belirtti.Erdem, yapılan başvuruda, 1 Aralık’ta Covid-19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgede kamu kuruluşlarına yönelik 10:00-16:00 arası mesai saati uygulamasından sağlık çalışanlarının muaf tutulduğunu kaydetti.Bu durumun hakkaniyete aykırı olduğunu belirten Erzincan Sağlık- Sen Basın ve İletişim Sorumlusu Sadullah Erdem, “Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.” dedi.Sağlık çalışanlarının hizmetlerine duyulan ihtiyaç gerekçesi ile esnek mesai, idari izin vb.

Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu

Erzincan Sağlık Sen Basın ve İletişim Sorumlusu Sadullah Erdem, esnek mesai saati düzenlemesinden muaf tutulan sağlık çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesi için Sağlık Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduklarını belirtti.
Erdem, yapılan başvuruda, 1 Aralık’ta Covid-19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgede kamu kuruluşlarına yönelik 10:00-16:00 arası mesai saati uygulamasından sağlık çalışanlarının muaf tutulduğunu kaydetti.
Bu durumun hakkaniyete aykırı olduğunu belirten Erzincan Sağlık- Sen Basın ve İletişim Sorumlusu Sadullah Erdem, “Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.” dedi.
Sağlık çalışanlarının hizmetlerine duyulan ihtiyaç gerekçesi ile esnek mesai, idari izin vb. çalışma yöntemlerinden yararlanamadığına dikkat çekilen başvuru yazısında şu görüşlere yer verildi: “Sağlık çalışanlarının fazla çalışmasının karşılığı fazla mesai ücreti veya nöbet ücreti olarak ödenmelidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapılarak mağduriyete son verilmelidir.”

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