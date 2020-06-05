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Sağlık-Sen’den İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e ziyaret

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ile birlikte İdil Emniyet Müdürü olarak atanan Barış Ağırgötüren’e nezaket ziyaretinde bulundu.Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Devlet Hastanesi Temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber, İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen’den İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ile birlikte İdil Emniyet Müdürü olarak atanan Barış Ağırgötüren’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Devlet Hastanesi Temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber, İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık camiası olarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Yalçın, İdil’in milli ve manevi değerlerine sahip, ezanı duyduğu zaman içi ürperen vatandaşlarının olduğunu söyledi. Yalçın, "Sağlık-Sen olarak ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra STK’larla ortak ve ilçe menfaatlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Polis teşkilatımızla da aynı şekilde bir anlayış içindeyiz. Her türlü zorluğa fedakarca göğüs geren ve görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan emniyet teşkilatı mensuplarımızın yanındayız" dedi.
Emniyet Müdürü Barış Ağırgötüren de Sağlık-Sen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sağlık-Sen’in de içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları ülkedeki demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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