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Sağlık-Sen’den LGBTİ’lere destek bildirisine suç duyurusu

20.02.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Sağlık-Sen’den LGBTİ’lere destek bildirisine suç duyurusu

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi, sendika isminin LGBTİ’lilere destek veren STK’lar arasına yazılmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Boğaziçi Üniversitesinde başlayan eylemlerin ardından LGBTİ’lileri destekleyen 328 sivil toplum kuruluşunun ismi bildiri ile yayınlandı.

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi, sendika isminin LGBTİ’lilere destek veren STK’lar arasına yazılmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesinde başlayan eylemlerin ardından LGBTİ’lileri destekleyen 328 sivil toplum kuruluşunun ismi bildiri ile yayınlandı. Bildiride Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi’nin de ismi yer aldı. Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutcu, bu listeye kendilerinin bilgisi dışında isimlerinin eklendiğini savunarak, bildiri ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkan Barutcu, yaptığı açıklamada, “Bir internet sitesinde ‘328 STÖ LGBTİ+’lara nefret söylemi ve polis şiddetine karşı beraberiz dedi’ başlıklı bir imza kampanyası düzenlediğini ve Sağlık-Sen Adıyaman Şubesinin de isminin destek veren STK’lar arasında yer aldığını fark ettim. Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak bu kampanya ile uzaktan yakından hiçbir ilgimiz ve desteğimiz kesinlikle yoktur. Tam aksine bu konudaki fikrimizi sosyal medya hesaplarımızdan ‘Boğaziçi Üniversitesinde bir grup sapkın alçağın, kıblemiz Kabe’ye yönelik yapmış olduğu saygısızlığı kınıyorum. Bu alçakların yaptığı fikir özgürlüğü değil, apaçık toplumu kin, nefret ve kutuplaştırmaya yönelik dini değerlere saldırıdır’ içerikli paylaşım ile düşüncelerimizi beyan etmiştik. Sendikamızın ismini siteye destek veriyormuşuz gibi ekleyenler sendikamıza açıkça iftirada bulunmuş ve asılsız bir paylaşımda bulunmuşlardır. Bilgimiz ve rızamız dışında sendikamızın ismini kullanarak ilgili kampanyaya destek veriyormuşuz gibi paylaşımda bulunan sorumlulardan şikâyetçiyiz” dedi.

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