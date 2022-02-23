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Sağlık-Sen'den, sağlık çalışanlarına şiddete ceza artırımı değerlendirmesi

23.02.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık-Sen'den, sağlık çalışanlarına şiddete ceza artırımı değerlendirmesi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hiçbir yargı mensubu hiçbir kolluk mensubu 'acaba' diyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Durmuş, Anayasa Mahkemesinin, "Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa'ya Aykırı Olmadığı"na yönelik kararının sağlık çalışanlarını memnun ettiğini belirtti.

Yargı mensuplarının, bu karardan sonra, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların üzerine kararlılıkla gidecekleri düşüncesinde olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi yakın zamanda yaşanan pek çok şiddet olayının faili, önce serbest bırakılmış, toplumsal baskı olunca da tutuklanmıştı. Bu durum vicdanları yaralayan bir tablo oluşturuyordu. Aynı zamanda yargıya olan güveni de sarsıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hiçbir yargı mensubu hiçbir kolluk mensubu 'acaba' diyemeyecektir. Yasa gayet açık ve herkesi kapsıyor. Bu yasa sıkı bir şekilde uygulandığında, hiçbir kimsenin, sağlık çalışanlarına şiddeti aklından bile geçirmeyeceği inancındayım."

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