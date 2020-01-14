YURTHABER
  4. Sağlık-Sen’den zam eleştirisi

Sağlık-Sen’den zam eleştirisi

ANTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Memur aylıkları enflasyonun altında kaldı” dedi.Sağlık Sen Antalya Şubesi 37’nci Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Memur aylıkları enflasyonun altında kaldı” dedi.
Sağlık Sen Antalya Şubesi 37’nci Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Kuluöztürk, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantının ana gündemiyse memur maaşları oldu. Toplu sözleşme sürecinin olumsuz geçtiğini hatırlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Hükümet ve Memur-Sen’in anlaşamaması üzerine devreye giren hakem heyeti memurlar için bu yıl yüzde 4+4 zam verdi. Temmuz-ağustos dönemi enflasyonu yüzde 6.49 olarak açıklandı. Toplu sözleşmeye göre, maaş zammının üzerine çıkan enflasyon, aylıklara ilave ediliyor. Bu nedenle de yüzde 1 buçuk olan enflasyon farkı yüzde 4’lük sözleşme zammına eklendi” diye konuştu. Enflasyon farkının kamu çalışanlarını memnun etmediğini aktaran Başkan Kuluöztürk, “Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme masasını terk ettik ve bizlere önerilen zam oranlarının yetersiz olduğunu ortaya koyduk. Bu rakamlarla memurlarımızın insanca bir hayatı yaşaması imkânsız. Çarşının, pazarın enflasyonuyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları bir birleriyle örtüşmüyor. Yılın ilk gününden itibaren gerçekleşen zamlar, memurlara yapılan zamların buharlaşmasına neden oldu. Maalesef memur aylıkları enflasyonun altında kaldı” açıklamasında bulundu.
Belirlenen zam oranlarının yılın ilk ayında enflasyonun altında kaldığını dile getiren Kuluöztürk, “Mevcut tabloya bakıldığında memurlarımızın zam almadığı gözleniyor. Bu maaşlarla hayatı güzelleştirmeyi bırakın hayatı idame ettirmek bile çok zor. Bu noktada yetkililere yönelik talebimiz, kamu çalışanlarının aylıklarına yönelik yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Toplu görüşme sürecinde, konfederasyonumuzun ve sendikamızın ortaya koyduğu veriler gerçekliğini korurken hükümet tarafından ortaya koyulan veriler gerçekliğini yılın başında kaybetti. Memurun enflasyon altında ezilmesi istenmiyorsa kamu çalışanlarının aylıkları kesinlikle tekrar gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Santral mahallesine 22 metrelik yeni yolSantral mahallesine 22 metrelik yeni yol
Başkan Uysal, çevreci öğrencileri kutladıBaşkan Uysal, çevreci öğrencileri kutladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Marmaris’te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Marmaris’te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Antalya Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Postacılar Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

Sel Felaketinin Yaşandığı Haskızılören, Artık Daha Güvenli

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

7 Yaşındaki Öğrenci Okul Yolunda Can Verdi

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.