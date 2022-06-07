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Sağlık turistleri Türkiye'ye en çok göz hastalıkları için geliyor

07.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper: - "Türkiye’ye gelen hastaların en çok tercih ettiği tedavilerin göz ameliyatları, saç ekimi, estetik-plastik operasyonlar, diş tedavileri, obezite, tüp bebek ve kısırlık tedavileri"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper, Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada 9’uncu sırada olduğunu ve en çok göz hastalıkları için sağlık turistlerinin geldiğini bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kendi ülkelerindeki hastanelerde uzun bekleme listeleri, yüksek maliyetler, gizlilik, kaliteli sağlık hizmeti almak ve sağlıkla birlikte turizm faaliyetlerinden yararlanmak gibi sebeplerden dolayı birçok yabancı ülke vatandaşı Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Turizmi 12 aya yayan, ülkenin imajını olumlu yönde etkileyen sağlık turizmi, istihdam ve ekonomiye olumlu etkilerinden dolayı ülkemizde de kamu ve özel sektör girişimcileri tarafından fazlaca yatırım yapılan, yüksek gelişme potansiyeli olan bir sektör olma niteliği taşıyor.

- "Salgın sürecinde Türkiye'ye gelen sağlık turisti profili değişti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heper, salgın sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluklara rağmen Uluslararası Medikal Turizm Derneği’nin yapmış olduğu çalışmalara göre Türkiye'nin, sağlık turizminde dünyada 9’uncu sırada yer aldığını, Türkiye’ye gelen hastaların en çok tercih ettiği tedavilerin göz ameliyatları, saç ekimi, estetik-plastik operasyonlar, diş tedavileri, obezite, tüp bebek ve kısırlık tedavileri olduğunu belirterek, "Salgın sürecinde, Türkiye’ye gelen sağlık turisti profili değişti. Salgın öncesinde en çok medikal turistin geldiği ülkeler kategorisinde Almanya, Rusya, İran, İngiltere ve Arap ülkeleri başı çekerken, salgında en çok sağlık turisti gelen ülkeler sıralaması Arabistan, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler olarak değişti." ifadelerini kullandı.

Heper, başta Almanya olmak üzere medikal turizm açısından büyük bir potansiyel pazar oluşturan Batı Avrupa’ya yakın olmasının, buralarda yaşayan çifte vatandaşların, bu ülkelerde bazı hastalıkların sigorta kapsamında olmamasının ve uzun bekleme sürelerinin Türkiye’nin tercih edilmesinde etkin rol oynadığını kaydetti.

Türkiye’nin, 2023 için hedeflediği 2,5 milyar dolar sağlık turizmi gelirinden 25-30 milyar dolar seviyesine ve ilk 5’e yükselmeyi hedeflediğini aktaran Heper, "Bu hedeflere ulaşmak için sağlık fuarlarına katılmak, internet tanıtımlarını önemsemek ve medikal turizmde hizmet veren sağlık kuruluşlarının mutlaka akreditasyon almalarını sağlamak gerekmektedir." önerisinde bulundu.

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