Sağlıkçılar 2021 yılında sorunlarının çözülmesini bekliyor

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu geride kalan 2020 yılında Covid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının verdiği kahramanca mücadelenin damga vurduğunu belirterek 2021 yılında tek isteklerinin sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi olduğunu söyledi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, "2020 yılında aklımızda kalan covid-19 salgını ve salgına karşı kahraman sağlık çalışanlarının verdiği mücadele oldu. Bu öylesine bir mücadele ki son açıklanan resmi rakamlara göre 225 arkadaşımızı şehit verdik, 130 bin arkadaşımız da bu mücadele sırasında virüsü kaptı. Ne yazık ki kayıplarımız her geçen gün artıyor. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar dileriz. 2020’de sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, çektikleri cefa, verdikleri mücadele ve Türkiye’nin sağlığı için hayatlarını ortaya koymaları herkesin aynı fikirde buluştuğu ortak nokta oldu. Fakat mesele sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmeye, taleplerini yerine getirmeye gelince herkes aynı hassasiyeti göstermedi, ortak bir tavır sergilenmedi. Maaşlar enflasyona adeta tuş oldu. Kasım ayı enflasyonu TÜİK’e göre yüzde 14,3 iken alınan zam ise yüzde 9,98 de kaldı. Memurun şu an itibariyle yüzde 4’den fazla kaybı var. Ortalama memur maaşı ile geçen yıl 14,9 gram altın alınabilirken şu an 9,6 grama kadar düştü. Sağlık çalışanlarının buna ilave olarak döner sermaye gelirleri adeta sıfırlandı. 10 yıl önce alınan döner sermayenin mumla arandığı bir zaman yaşanmakta. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan fedakar çalışanlara bir katkısı olmadığı gibi huzursuzluk ve çalışma barışını bozan bir hal aldı. Kısacası çalışanın ekmeği küçüldü, cebi delindi. Ağır ekonomik kayıplarla birlikte esnek mesaiden mahrum edilen, izinleri iptal olan sağlık çalışanlarına yapılanlar tükenmişlik sendromuna neden oldu. Kısacası 2020 her anlamda kötü izler bırakan bir yıl olarak kayıtlara geçti." dedi.