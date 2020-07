Sağlıkçılar adil bir döner sermaye istiyor

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan döner sermaye sistemi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Başkan Arayıcı açıklamasında, “Adaletsiz döner sermaye sistemi çöktü. Sağlık çalışanları emeğinin karşılığını istiyor. Artık sesimiz duyulsun, bu yanlışa son verilsin” ifadelerini kulandı.

Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen sağlık teknikerine yüzbinlerce sağlık çalışanının alın terinin karşılığını alamadığına dikkat çeken Şube Başkanı Arayıcı, “Başlangıçta başarılı bir uygulama olan döner sermaye sistemi gelinen noktada yerini haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve huzursuzluğa bırakmıştır. Sağlıkta dönüşümün kahramanları olan sağlık çalışanları şimdi de pandemi ile mücadelede her türlü riski alarak, bedel ödeyerek en önde savaşan kahramanlardır. Ancak ne yazık ki, sağlık çalışanları alın terlerinin, emeklerinin karşılığı olan ücreti alamamakta, her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır. Sağlık sistemimiz dolayısıyla da insanlarımız zarar görmeden sorunun çözülmesini beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Performansa dayalı ek ödeme sistemi adil ve hakkaniyetli olmadığını savunan Arayıcı, “Bu durum özellikle salgınla mücadele döneminde sağlık çalışanları arasında ciddi huzursuzluğa yol açmıştır. Daha vahimi, salgın süresince, hakkaniyetli olmasa da tüm sağlık çalışanlarının yararlanacağı açıklanan ek ödeme desteği, alınan yeni bir kararla, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ile sınırlandırıldı. Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında da süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir. Salgınla mücadelede cephenin en ön safında yer tutan ve hatta canlarıyla bedel ödeyen sağlık çalışanlarının hiçbiri, bu tür haksızlıkları kabul etmemektedir; palyatif adımlar, sorun ve memnuniyetsizlik üretmeye devam etmektedir. Bu adaletsiz sistemi sürdürmek mümkün değildir” dedi.

Çarpık döner sermaye sisteminin biran evel değiştirimesi gerektiğini vurgulayan Arayıcı, şöyle devam etti:

“Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde, aynı işi yapmasına, aynı saat çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir çalışana rastlamak mümkün değildir. Sonuç olarak, fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir. İnsan hayatını, insan sıhhatini konu olan bir kamu hizmeti, kangren halini almış böylesine büyük bir sorunla sağlıklı işleyemez. Kamu hizmetlerinde çözüm yerine sorun üreten bir sistem, sadece çalışanları değil, herkesi sorunun bir parçası haline dönüştürür ve belli bir aşamadan sonra herkese zarar verir. Sağlık sistemini tehdit eden döner sermaye sistemi, maalesef hızla bu yönde ilerliyor.”

Sağlıkçıların gülmeszi gerektiğini anlatan Arayıcı, "Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını sarsan, iş barışını ve huzurunu olumsuz etkileyen, hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan döner sermaye sisteminin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu yöndeki çağrımızı bir defa daha tekrarlıyoruz. Hakkaniyeti esas alan döner sermaye sisteminin oluşturulması mümkündür ve bunu her platformda muhataplarımızla paylaştık. Yol yakınken, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse, Türkiye güler” ifadelerini yer verdi.

Öte yandan, Başkan Arayıcı, Van ve Siirt’in Pervari ilçesinde 9 güvenlik görevlisinin şehit düştüğünü hatırlattıktan sonra, “Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği ve bizlerin huzuru için şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun” sözlerini ekledi.