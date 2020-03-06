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Sağlıkçılar Alaşehir’de buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlıkçılar Alaşehir’de buluştu

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında Alaşehir’de Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Alaşehir Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılan toplantıda genel çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Alaşehir’de sağlıkçı arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutlu olduk. Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Op.Dr. Kadir Gem başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Toplantı hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü, Dr. Necip Yemenici, "Her ay düzenli olarak ilçelerde yapılan il değerlendirme toplantısını bu ay Alaşehir’de yaptık. Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü İl Değerlendirme Toplantımızda ilçelerimizde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi. Anne ve bebek bakımları, bebek ölümlerinin azaltılması, kanser taramalarının artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması gibi konuları değerlendirdik. Alaşehir Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan başta başhekim Op. Dr. Kadir Gem olmak üzere tüm yeni yönetime başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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