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Sağlıkçılar canla başla çalışıyor

ORDU HABERLERİ  | 17.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 14 sağlık çalışanı korona virüs (Kovid-19) şüphesi taşıyan vatandaşları tespit etmek için canla başla çalışıyor.Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 14 kişilik Filyasyon Onam Ekibi, ilçe genelinde korona virüs vakası şüphesi olan ve temas ettikleri kişilere ulaşarak hastalığın yayılmasını engellemek için zamanla yarışıyorlar.“Her hasta korona değil”İnsanları korona virüs nedeniyle zamanla yarışarak müdahale etmek için görevli ekipleriyle çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr.

Ordu’nun Ünye ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 14 sağlık çalışanı korona virüs (Kovid-19) şüphesi taşıyan vatandaşları tespit etmek için canla başla çalışıyor.
Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 14 kişilik Filyasyon Onam Ekibi, ilçe genelinde korona virüs vakası şüphesi olan ve temas ettikleri kişilere ulaşarak hastalığın yayılmasını engellemek için zamanla yarışıyorlar.

“Her hasta korona değil”
İnsanları korona virüs nedeniyle zamanla yarışarak müdahale etmek için görevli ekipleriyle çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Ezgi İçöz, ”Biz sahada 14 kişilik sağlık ekibimizle beraber çalışıyoruz. Sadece sahada değil kurum içerisinde de özellikle hastaların tespiti konusunda bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle korona virüs nedeniyle insanlarımıza bu durumu izah ederek bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Vatandaşlarımız korkuyorlar ancak korkulacak her hangi bir durum söz konusu değil. Her hasta korona virüs hastası gibi algı var ülkemizde. Bu durum algısı yanlıştır” dedi.

“14 günlük izoleye alıyoruz”
Özellikle korona virüs şüphesi olan hastaların temas içerisinde olan farklı kişileri uyararak 14 günlük izolasyona aldıklarını söyleyen Dr. Ezgi İçöz, ”Bizlerin sistemlerine korona virüs vakası düşüyor ve biz en hızlı bir şekilde vakamızı arıyoruz. Çünkü vakamızın yaşı yüksekse ve herhangi bir sıkıntılı rahatsızlığı varsa biz vakalarımızın birinci dereceden yakınlarını arayarak iletişime geçiyoruz. Diyelim bir vakanın dört kişiye temas ettiğini sapladık. Daha sonra biz bu dört kişiyi arayarak temas ettikleri tarihleri öğreniyoruz ve durumdan haberdar ediyoruz. En sonunda ise onları 14 gün izolasyona alacağımızı söylüyor ve gelecek ekiplerimizin neler yapacağını anlatarak vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Ekiplerimiz temas halinde olan vatandaşlarımızın ev ziyaretine giderek onları bilgilendiriyor ve onam formunu imzalatmalarının ardından hastalarımızı ziyaret ederek ekiplerimizce geri dönüyoruz” diye konuştu.

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