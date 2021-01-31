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Sağlıkçılar kar, tipide hız kesmiyor

31.01.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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Kar, tipinin köy yollarını kapama noktasına geldiği Erzincan’ın yüksek kesimlerinde sağlıkçılar hastaların yardımına koşuyor.Erzincan’da zor kış koşulları ve yağan kar yağışına karşın 112 ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor.

Kar, tipinin köy yollarını kapama noktasına geldiği Erzincan’ın yüksek kesimlerinde sağlıkçılar hastaların yardımına koşuyor.
Erzincan’da zor kış koşulları ve yağan kar yağışına karşın 112 ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri, tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Kar yağışının etkisini büyük oranda hissettirdiği köylerde 112 ekipleri, hem arazi şartları ile hem de doğa ile mücadele ederek sağlık hizmetinin aksamadan vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

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