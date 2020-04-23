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Sağlıkçılar tam kadro İstiklal Marşı’nı okudu

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 22:27 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı okundu. Sağlık personelleri ise, acil servisin önüne çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Kula’da da saat 21.00’da tüm vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Bu esnada Kula Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli de, tam kadro acil servis önüne çıkarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından balkonlardaki vatandaşlardan alkış sesleri yükselirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis araçlarından da 23 Nisan şarkıları çaldı.

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

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