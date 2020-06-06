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Sağlıkçılar ve güvenlik elemanları için fidan dikildi

AMASYA HABERLERİ  | 06.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TEMA Vakfı Temsilciliği tarafından, korona virüsle mücadele eden sağlıkçılar ve güvenlik elemanları adına Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.TEMA Vakfı Merzifon İlçe Temsilciliği tarafından her sene Dünya Çevre Günü’nde dikilen fidanlar, bu sene korona virüs salgını dolayısıyla sağlıkçılar ve güvenlik elemanları adına fiziksel mesafeye uyularak toprakla buluşturuldu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde TEMA Vakfı Temsilciliği tarafından, korona virüsle mücadele eden sağlıkçılar ve güvenlik elemanları adına Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
TEMA Vakfı Merzifon İlçe Temsilciliği tarafından her sene Dünya Çevre Günü’nde dikilen fidanlar, bu sene korona virüs salgını dolayısıyla sağlıkçılar ve güvenlik elemanları adına fiziksel mesafeye uyularak toprakla buluşturuldu. Sağlıkçılar ve güvenlik elemanlarına mücadelelerinde kolaylıklar dileyen TEMA Vakfı Merzifon İlçe Temsilcisi Kadir Acar, “Her yıl 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla bir fidan dikiyorduk. Bu yılda yine fidanımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak diktik. Ancak bu yılki fidanımızı hayatı tüm insanlara insanlığı zindan eden korana virüsle gece-gündüz demeden savaşan tüm sağlıkçılar ve güvenlik elemanları için diktik. Dileğimiz Allah onlara güç versin kuvvet versin sabır versin. Fidanları olan mavi ladin de hayırlı olsun” dedi.

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