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Sağlıkçılara moral desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gaziantepliler tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için balkon ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine Gazianteplilerden moral desteği geldi.

Sağlıkçılara moral desteği

Gaziantepliler tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine moral için balkon ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine Gazianteplilerden moral desteği geldi. Tüm Türkiye’de saat 21.00 başlayan desteğe Gaziantepliler de oda ışıklarını söndürüp alkışladı. Hastanelerde virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’ten de moral desteği geldi. Vatandaşlar saat 21.00’de balkon ve pencerelere çıkarak alkışlı destek verdi.

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Ayaz Eczanesi
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B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Deniz Yetkin Eczanesi
Sahinbey
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