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Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

KİLİS HABERLERİ  | 23.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi sağlık çalışanlarının personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacağını bildirildi.Korona virüs hastalığı ile mücadele eden Kilis’teki sağlık çalışanlarına Kilis Belediyesinden şehir içi dolmuşlara ücretsiz binebilecekleri yönünde karar verildi.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “ Fedakarca görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız, personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır” denildi.

Sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

Kilis Belediyesi sağlık çalışanlarının personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacağını bildirildi.
Korona virüs hastalığı ile mücadele eden Kilis’teki sağlık çalışanlarına Kilis Belediyesinden şehir içi dolmuşlara ücretsiz binebilecekleri yönünde karar verildi.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “ Fedakarca görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız, personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanacaklardır” denildi.

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