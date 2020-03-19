YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Sağlıkçılardan korona virüse karşı “Evinde Kal” mesajı

Sağlıkçılardan korona virüse karşı “Evinde Kal” mesajı

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kastamonu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, korona virüse karşı ‘Evinizde Kalın’ mesajı verdi.Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de etkileyen korona virüsü nedeniyle halka çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sağlıkçılardan korona virüse karşı “Evinde Kal” mesajı

Kastamonu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, korona virüse karşı ‘Evinizde Kalın’ mesajı verdi.
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de etkileyen korona virüsü nedeniyle halka çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelleri bir araya gelerek, “Ellerini yıka, sosyal mesafeni koru, evinde kal. Bizler sizler için göreve hazırız” yazılı dövizlerle evde kal mesajı verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Devlet Hastanesi Doktoru Özkan Taşkın, yaşanan durumun en az kayıpla atlatılmasını temenni ettiklerini ifade ederek, “Biz bu süreçte tüm sağlık çalışanları olarak görev yerimizde görevimizin başındayız. Sizlerin de lütfen evlerinizde kalmanızı rica ediyoruz. Kurallara lütfen riayet edelim” diye konuştu.

Sağlıkçılardan korona virüse karşı “Evinde Kal” mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Barampaşa’da ‘korona’ dezenfeksiyonu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
12:58
İkindi
16:21
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

FETÖ sanığına hapis cezası

FETÖ sanığına hapis cezası

Hanönü'ne Vaiz Atandı

Hanönü'ne Vaiz Atandı

Bakır Tencere Ve Kaplar Ilgi Görmeye Başladı

Bakır Tencere Ve Kaplar Ilgi Görmeye Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.