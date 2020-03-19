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Sağlıkçılardan vatandaşlara "Lütfen evde kal” mesajı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

Samsun’da çeşitli hastanelerden sağlık çalışanları bir araya gelerek, “Biz senin için burada kalıyoruz.

Samsun’da çeşitli hastanelerden sağlık çalışanları bir araya gelerek, “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” notunu paylaştı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
Yeni tip korona virüsün(Kovid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden bir etkinlik oluşturarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Türkiye genelinde başlatılan etkinliğe Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Havza Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları da destek vererek üzerinde “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal”, “14 gün kuralına uy evinde kal”, “Virüs gezmez insan gezer. Evinde kal sokağa çıkma. Senin için buradayız”, “Evinde kal sağlıkla kal hayatta kal” ve “Bu zor zamanda görev yapmaktan onur duyuyoruz. Her zaman milletimizin yanındayız” notlarını paylaştı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
Sağlık çalışanlarının paylaşımına vatandaşlar da beğenerek ve yorum yaparak destek verdi.

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