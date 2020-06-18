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Sağlıkçıların moral kaynağı, ihtiyaç sahiplerinin "kahramanı" Ilgaz'a, okulundan teşekkür plaketi

MUĞLA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sağlıkçıların moral kaynağı, ihtiyaç sahiplerinin "kahramanı" Ilgaz'a, okulundan teşekkür plaketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde iki ay boyunca ailesiyle evlerinde yaptıkları yemekleri, fedakar sağlık çalışanlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşan lise öğrencisi Ilgaz Koç'a, okulu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Koç ve ailesi, duyarlı davranışlarının basında yer almasının ardından eğitim gördüğü TED Bodrum Koleji'ne davet edildi.

Ailesiyle okulda bir süre misafir edilen Ilgaz'a, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan ve üzerinde, "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık sürecinde göstermiş olduğun toplumsal dayanışma ruhu için seni gönülden kutluyor, taşıdığın iyilik meşalesini yaşam boyu elinden bırakmamanı diliyoruz." yazan teşekkür plaketi verildi.

Ilgaz Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Yaptığı davranışın bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan Ilgaz Koç, "Bütün her şey sağlık çalışanları içindi. Bu plaketi sağlık çalışanları için alıyorum. Bir Cumhuriyet çocuğu olarak doğdum, bu şekilde hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Umarım bu yolda doğru ilerlemeyi başarmışımdır." diye konuştu.

Okulun genel koordinatörü Sevinç Zeren de okul yönetimi olarak, öğrencilerinin bu tarz bir sosyal sorumluluk projesine önderlik etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Bodrum ilçesinde, sağlık çalışanlarının salgınla mücadeledeki fedakarlıklarından etkilenen üç kişilik Koç ailesi, iki ay boyunca evlerinde yaptıkları yemekleri 112 Acil Sağlık Merkezi istasyonlarındaki görevlilerin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştı.

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