Sağlıklı beslenmenin temeli organik ürünler

Ordu’da Kovid-19 sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım ve organik ürünlere dikkat çekmek, obezite ile mücadeleye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORBEL tarafından başlatılan çalışmada, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Ordu’nun doğal, organik besinlerini tanıtmak amacıyla bir lansman düzenlendi. Türkiye’nin yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak’ın kampanyanın maskotu olarak belirlendiği çalışmada, organik ürünlerin obezite ile mücadelede en önemli unsur olduğuna dikkat çekildi. Kampanyanın başlangıcı Türkiye’nin yerli ve milli ilk kitap kahramanı Şakrak’ın yazarı ve yapımcısı Ayşegül Kara Zorlu ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler arasında imzalandı.

“Organik ürünler gıda ve sağlıklı beslenmenin temelidir”

Bütün pedagojik ve eğitim inceliklerini gelecek vizyonuyla buluşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Bağışıklık sisteminin en önemli temeli ise gıda ve beslenmedir. Gıda ve beslenmede de en önemli husus organik ürünlerin tüketilmesidir. Organik ve yöresel ürünlerin kaynaklarından biri de Ordu’dur. Bu anlamda büyük bir avantaja sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz projenin arkasında değerli bilim insanlarımız var. Bu proje bütün pedagojik ve eğitim inceliklerini gelecek vizyonuyla buluşturan bir proje. Projenin daha birçok basamağını şehrimizde devam ettireceğiz. Herkesin dikkatle ilgilenmesi gereken bu çalışmanın çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize faydalı olmasını diliyorum. Çalışmamızla yeni bir yolculuğa ve ufuk turuna çıkıyoruz” dedi.