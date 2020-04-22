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Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

ERZURUM HABERLERİ  | 22.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

Op.Dr. Orkun Cemiloğlu, sağlıklı gözlere sahip olmak için önerilerde bulundu.
Odak Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Orkun Cemiloğlu, “Göz sağlığını korumak için düzenli olarak alınması gereken bazı besinler vardır. Bu besinler özellikle vitaminler, eser elementler ve doymamış yağ asitlerinden zengin olan gıdalardır. Bu maksatla özellikle E ve C vitaminleri, omega asitleri, çinko ve selenyum gibi... eser elementlerden zengin beslenmek göz sağlığını korumak için faydalıdır. Bu tür besinler yeşil yapraklı sebzeler ile somon balığından alınabilirler. Kronik rahatsızlıklar (Diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi..) vücutta bir çok organı etkilediği gibi gözler içinde tehlike oluşturur. Bu nedenle, genel vücut sağlığının korunması gözleriniz için de koruyucudur. Kronik hastalıklara sahip kişiler göz sağlıklarına da dikkat etmelidirler. Düzenli göz kontrollerinin yapılması da göz sağlığı açısından önemlidir. Bu şekilde, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve göz tembelliği gibi problemler erken safhada yakalandıklarında çok daha etkin şekilde tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle ailesinde bu tür hastalıklar bulunan kişiler düzenli göz muayenelerine gitmelilerdir ve zor durumlar dışında aksatılmamalıdır. Ayrıca çocuklarda gözlük takmama istediği gözlük numarası değişiminden de kaynaklanabilir. Bu unutulmamalıdır” dedi.
Bilgisayar kullanımının, uzun süreli araç kullanımının ve devamlı klimatize ortamlarda bulunmanın göz yüzeyi için önemli oranda kuruluk riski meydana getirdiğini ifade eden Dr. Cemiloğlu, “Kuru göz, bu tür nedenler ile artık çağımızın hastalığıdır. Göz yüzeyindeki kuruluk, özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan kızarıklık, gözlerde kısılma, sık göz kırpma ihtiyacı ve batışma gibi belirtiler ile kendini belli eder. Bu durum, kişide çalışma isteksizliği ve önemli oranda rahatsızlık oluşturabilir. Bu gibi problemler yaşamamak için, düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı ve çalışma esnasında aralıklı olarak gözlerin dinlendirilmesi oldukça faydalıdır” açıklamalarında bulundu.

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