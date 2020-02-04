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Sağlıklı hayat durağı hayata geçti

DÜZCE HABERLERİ  | 04.02.2020 19:36 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği ve Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Düzcelilerin sağlığının korunması, kanserle mücadele, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın sağlanması ve sağlık okuryazarlığını arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında “Sağlıklı Hayat Durağı” oluşturuldu.Düzce Valiliği koordinasyonunda, Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Düzce il merkezinde Kalıcı Konutlar, Krempark arkası, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arkasında bulunan otobüs duraklarına kanser, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılık gibi çağımızın önemli sağlık konularında vatandaşların bilgilendirilmesi için giydirmeler yapıldı.

Düzce Valiliği ve Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Düzcelilerin sağlığının korunması, kanserle mücadele, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın sağlanması ve sağlık okuryazarlığını arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında “Sağlıklı Hayat Durağı” oluşturuldu.
Düzce Valiliği koordinasyonunda, Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Düzce il merkezinde Kalıcı Konutlar, Krempark arkası, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arkasında bulunan otobüs duraklarına kanser, obezite, sağlıklı beslenme ve bağımlılık gibi çağımızın önemli sağlık konularında vatandaşların bilgilendirilmesi için giydirmeler yapıldı. Durakları kullanan vatandaşların sağlıklı kalabilmesinin hedeflendiği projede ayrıca sağlık okuryazarlığının da geliştirmesi amaçlanıyor.

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