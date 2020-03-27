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Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği

BURSA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara korona virüsünden dolayı psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.Korona virüs nedeniyle Türkiye’de yaşanan zorlu süreçte, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara yönelik önemli bir destek geldi.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği

Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara korona virüsünden dolayı psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.
Korona virüs nedeniyle Türkiye’de yaşanan zorlu süreçte, Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara yönelik önemli bir destek geldi. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada psikolojik ve destek hattının oluşturulduğu belirtilirken, vatandaşların 0224 6142425 numaralı telefon üzerinden destek alabileceği ifade edildi.
Virüs nedeniyle vatandaşlara yüz yüze bir görüşme yapma imkanı olmazken, ihtiyaç duyan tüm vatandaşların telefon ile destek alabileceği ifade edildi. Merkez bünyesindeki psikolog ve sosyal çalışma personelleri tarafından sağlanacak bu destekte vatandaşlara; ruh sağlığını koruma, kendini daha iyi hissetme ve çocuklara bu sürecin nasıl anlatılması gerektiği gibi konularda bilgiler aktarılacak.
Destek hattı hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nden vatandaşlara korona desteği

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