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Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni rotası: Pandemi

BURSA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB’nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB’nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı. Salgından önce kent sağlığı üzerine olan projelere ağırlık verdiklerini, bu yöndeki çalışmaları desteklediklerini belirten Başkan Aktaş, “Yaşadığımız zorlu süreçten sonra, insan ve toplum sağlığını önceleyen yaklaşımları ortaya koymamız gerekiyor” dedi.
SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Küresel Covid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar’ konulu tele-konferansa katıldı. TBB Genel Sekreteri Birol Ekici’nin yönettiği konferansta; SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı da konuşmacı olarak yer aldı.
SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini söyledi. Toplumlardaki hayat şeklinin, ev ve iş yaşamının virüs nedeniyle büyük bir değişim geçirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, bu dönemde insan sağlığının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. DSÖ dahil tüm ülke ve kurumların salgına hazırlıksız yakalandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bunun birçok sebebi var. Virüs yıllar öncesinden bilinmesine rağmen salgının başlaması ve yayılmasının engellenememesi, aşısının bulunamaması gibi. Bunlar tıp alanını ilgilendiren konular. Bizler yerel yönetimler olarak, bu ağır mücadelede devletimize olan muhtemel desteğin bilinci içerisindeyiz” diye konuştu.
SKB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, bundan sonra kent ve sağlık başlıklarının birbirleriyle ilgisinin daha fazla önem kazanacağını, geleceğin sağlıklı şehir kavramının her zamankinden fazla tartışılmaya açılacağını anlattı. Dirençli, öngörülemeyen durumlara hazırlıklı şehirlerin gelecekte benzer süreçleri çok daha kolay atlatacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bizler farkındayız ki SKB çatısı altındaki çalışmalarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Yapılan her işin sağlık boyutunu düşünmek durumundayız. Çocuk ve kent parkları kurmaya çalışıyoruz ama virüs nedeniyle bu alanları kullanmaktan mahrumuz. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler, farkında olmadan kötü sonuçlar doğurabiliyor. Belki de bu noktada, toplum ve insan sağlığını önceleyen projeleri ortaya koymamız gerekiyor. Tüm bu yaşananların SKB’nin yeni çalışma alanlarına yön vereceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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