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Sağlıklı Muratpaşa Hareketi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 pandemisi nedeniyle haftalarca evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için başlattığı Sağlıklı Beslenme Okulu programı, spor eğitmenlerinin de dahil olmasıyla ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ne dönüştü.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi

Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 pandemisi nedeniyle haftalarca evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için başlattığı Sağlıklı Beslenme Okulu programı, spor eğitmenlerinin de dahil olmasıyla ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ne dönüştü. Belediye Başkanı Ümit Uysal, proje hazırlık toplantısında “Komşularımızın her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdiği her günden sorumluyuz” dedi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakların kaldırılması, yaş gruplarına yönelik kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte Kadın Danışma Merkezlerinde başladığı Sağlıklı Beslenme Okulu Programı, bir sağlık hareketine dönüştü.
Sağlıklı Muratpaşa Hareketi adını alan çalışmayla bir yandan covid-19 sonrası ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenirken diğer yandan her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadele amaçlanıyor. Projede bir yandan diyetisyenler hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatacak, spor eğitmenleri ise ücretsiz spor dersleri verecek.
Sağlık İşleri, Kadın ve Aile, Halkla İlişkiler, Spor İşleri ile Basın ve Yayın müdürlüklerince yürütülecek çalışmanın hazırlık toplantısına katılan Başkan Uysal, Muratpaşa’da yıllardır, her yaştan birey için spor ve fiziksel aktivite programları uyguladıklarını belirtti. Birer toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker ve kanser hastalıkları karşısında en önemli silahın spor ve bilinçli, doğru, sağlıklı beslenmek olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Her yıl milyonlarca ölüme neden olan ama pek çoğu önlenebilir olan bu tür hastalıklara karşı toplumsal bilinci arttırmak, komşularımızı doğru beslenme ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Komşularımızın her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdikleri her günden, haftadan sorumluyuz. Çalışmamız kapsamında diyetisyenlerimiz doğru ve sağlıklı beslenmeyi anlatacak. Diyetisyenlerimiz doğru ve sağlıklı beslenme reçeteleri verecek. Uzman antrenörlerimiz de, komşularımıza geniş katılımlarla, kitlesel spor aktiviteleri yaptıracak.”

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