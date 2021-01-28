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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına başvurular başladı, dereceye girenler ödüllendirilecek

28.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına başvurular başladı, dereceye girenler ödüllendirilecek

Yeşilay Sivas Şube Başkanlığı, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına başvuruların başladığını duyurdu.Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde her yıl gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasının bu yıl 11’incisi düzenlenecek.

Yeşilay Sivas Şube Başkanlığı, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasına başvuruların başladığını duyurdu.
Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde her yıl gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasının bu yıl 11’incisi düzenlenecek. Ana konusu bağımlılık olan yarışmayla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmesine destek vermek amaçlanıyor. Yarışmayla çocukların ve gençlerin sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini anlamaları hedefleniyor. Yarışma, "bağımlılık" konulu edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının başvuruları öğrencilerin kendi okul müdürlüklerine yapma süreci başladı ve başvurular 31 Mart 2021’de sona erecek. Yarışma sonucunda il seçici kurul üyeleri tarafından toplamda il birincisi olan 6 eser seçilecek ve il birincilerine Yeşilay tarafından her birinciye Bin TL ödül verilecek. Öte yandan 6 il birincisinin eserleri Yeşilay Genel Merkezinde Türkiye derecesi için yarışacak ve dereceye giren yarışmacıların para ödülü artacak.
Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, “Öğrencilerimize bu pandemi döneminde bu güzel yarışma ile bir nefes aldırmayı amaçlıyoruz. Haydi çocuklar, haydi gençler sizleri yarışmaya bekliyoruz” dedi.

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