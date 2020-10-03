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‘Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek yetenek’ yarışması ödülleri sahiplerini buldu

EDİRNE HABERLERİ  | 03.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Türkiye Yeşilay Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle gençleri bağımlılıklardan korumak amacıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yetenek yarışmasında” dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.Edirne Lisesinde düzenlenen ödül töreni, korana virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreni; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin edebi ve görsel kategori olmak üzere 2 dalda yarıştığı “Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışmasına” 2020 yılında Edirne İli toplam bin 553 eser ile katılım gösterdi.Tören gerçekleşen konuşmaların, ödül takdiminin ve oluşturulan serginin gezilmesinin ardından son buldu.

Türkiye Yeşilay Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle gençleri bağımlılıklardan korumak amacıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yetenek yarışmasında” dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Edirne Lisesinde düzenlenen ödül töreni, korana virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ödül töreni; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin edebi ve görsel kategori olmak üzere 2 dalda yarıştığı “Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışmasına” 2020 yılında Edirne İli toplam bin 553 eser ile katılım gösterdi.
Tören gerçekleşen konuşmaların, ödül takdiminin ve oluşturulan serginin gezilmesinin ardından son buldu.

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