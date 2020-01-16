Samsun’un Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kadın çiftçilere hasat öncesi zirai ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çarşamba ilçesine bağlı Kirazbucağı Mahallesi’nde gerçekleştirilen eğitim toplantısında kadın çiftçilere hasat öncesi zirai ilaç kullanımı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ‘Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan kadın çiftçilere hasat süreci öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Çarşamba İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personellerince, kadın çiftçilerden kullanılacak ilaçlar için tecrübe edinmeleri, hasadı yapılacak ürünlerin insan hayatına zarar vermemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantı, ziraat mühendisi teknik personeller tarafından yapılan sunumlar sonrası tamamlandı.

