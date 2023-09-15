Şah kartalı Çorum'da yavruladı

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ​Türkiye'de nesli tehlike altında bulunan şah kartalının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem Planı" kapsamında izlendiğine işaret edildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında türün Çorum'da yaşadığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorum'da üreme ve yuva kurma dönemi izlemesi yapılmış olup, yavru büyütme dönemi izlemesi Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca gerçekleştirilmiştir. İzleme çalışmasında 2 yuvada bu yılın yavruları izlenmiştir. Yavru büyütme izlemesi ile 2023 yılı izleme çalışması tamamlanmıştır. Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor."

Açıklamada, şah kartalının IUCN tarafından nesli tehlike altında bulunması dolayısıyla kırmızı listede yer aldığı, Türkiye'nin türün korunmasında özel öneme sahip olduğu bildirildi.

