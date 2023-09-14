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SAHA İstanbul Karabük irtibat ofisi açıldı

14.09.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un Karabük irtibat ofisi faaliyete geçti.

SAHA İstanbul Karabük irtibat ofisi açıldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki ofisin açılışına, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, SAHA İstanbul ile Oda'dan temsilciler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar ofisi gezdi, sonrasında "Karabük'ün Savunma Sanayi Potansiyelinin Değerlendirilmesi" başlıklı bir toplantı yapıldı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Uça, buradaki konuşmasında, Karabük'ün Cumhuriyet'in ilk sanayi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

SAHA İstanbul olarak Karabük'te bulunmaktan onur duyduklarını belirten Uça, "Karabük bizim çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz, ülkemize büyük katkıları olan bir kent. İstiyoruz ki bu kentin bu büyük potansiyeli, savunma sanayimiz için de bir üretim üssü haline gelsin." diye konuştu.

SAHA İstanbul'un kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uça, şunları kaydetti:

"Marmara Bölgesi odaklı olarak 2015'te kurulduktan sonra süratli bir gelişme göstererek 27 üyeyle başladığımız yolculuğu bugün itibarıyla 1001 üyeyle devam ettiriyoruz. Sadece Marmara Bölgesi odaklıyken bugün 41 ilde 52 sektörde üretim yapan firmalarımızı bir araya getiren, içinde 11 enstitüsüyle birlikte TÜBİTAK'ın olduğu, 26 üniversitemizin içinde olduğu bir yapılanma haline geldik. Şu an itibarıyla SAHA İstanbul, ulaşmış olduğu bu büyüklükle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük sanayi kümelenmesi haline gelmiş durumda."

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