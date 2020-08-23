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Sahabiye’de 152. ev karantina altına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.08.2020 22:53 | Son Güncelleme

Sahabiye Mahallesi muhtarı Alim Gerçel, 152.

Sahabiye Mahallesi muhtarı Alim Gerçel, 152. evin karantina altına alındığını belirterek, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat edilmesini istedi.
Sahabiye Mahallesi muhtarı Alim Gerçel, pandemi süresince mahallede 152. evin karantina altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gerçel, “23.08.2020 Pazar günü itibariyle muhtarlığını yaptığım; Kayseri ili Kocasinan ilçesinin en merkezi Sahabiye mahallesinde bugüne kadar 152. ev karantinaya alınmış durumda. 14 günlük uzun karantina döneminin zorluğunu takdir edersiniz. Hiç kimseye kıyamayız. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bütün uyarılara rağmen kurallara uymayanlar da çevresine ve topluma karşı saygısızlık yapanlar da hakkım kalsın. Allah feraset versin. Sağlık Bakanlığının belirlediği " maske- mesafe- temizlik kurallarına " uyalım. Uymayanları usulünce uyaralım. Kurallara uyanlara teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.

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Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Kocasinan
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