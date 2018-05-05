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Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin altıncısını çekeceğini "Yeni macera yolda" notuyla açıkladı

Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunun müjdesini verdi.

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'2019'DA VİZYONDA OLACAK'

Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı:

"Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak"

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar recep ivedik 6

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