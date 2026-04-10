Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren oyuncu Ahsen Eroğlu hakkında karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ünlü gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu. Bu ünlüler arasında yer alan ve şehir dışında olduğu için ifadesine başvurulamayan oyuncu Ahsen Eroğlu, İstanbul'a dönerek savcılığa ifade verdi.

OYUNCU AHSEN EROĞLU HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Eroğlu’nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu, dün akşam da oyununun sahnelendiği belirtilmişti. Oyuncunun İstanbul’a dönmesi ve ifade verdiği aktarıldı.

“YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI” ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Ahsen Eroğlu savcılık ifadesinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.