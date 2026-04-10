Soruşturma tamamlandı! Mika Raun hakkında iddianame düzenlendi

Yaklaşık 2 yıl önce cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Aylardır Marmara Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mika Raun hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve benzeri farklılıklara dayanarak alenen aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, Raun’un sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin, toplumun bir kesimini hedef aldığı ve aşağılayıcı nitelikte olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, paylaşımların yalnızca bireysel ifade kapsamında değerlendirilemeyeceği ve toplumsal bir kesime yönelik aşağılama içerdiği öne sürüldü.

Raun’un “hamileyim” diyerek yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı kaydedildi.

İDDİANAMEDEN:

“Şüphelinin üzerine atılı suçtan yukarıda yazılı sevk maddesi uyarınca CEZALANDIRILMASINA, işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile TCK madde 53 uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA…”