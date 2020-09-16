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Sahibi, Çakıl için 3 bin lira ödül vaat etti

AYDIN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1 aydır kayıp köpeğini arayan Onur Kılıç, 12 yıllık dostunu bulana 3 bin TL ödül vereceğini belirtti.Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden kaybolan terrier cinsi köpeğini bulmak için seferber olan Aydınlı Onur kılıç, 12 yıllık dostu Çakıl’ı bulmak için seferber oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1 aydır kayıp köpeğini arayan Onur Kılıç, 12 yıllık dostunu bulana 3 bin TL ödül vereceğini belirtti.
Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden kaybolan terrier cinsi köpeğini bulmak için seferber olan Aydınlı Onur kılıç, 12 yıllık dostu Çakıl’ı bulmak için seferber oldu. Sokaklar afiş asarak ve vatandaşlara sorarak köpeğini arayan Kılıç, geçen 1 ay içerisinde yaklaşık 100 kişiden telefon aldığını fakat bir sonuca ulaşamadığını ifade etti. Köpeğinin birileri tarafından bulunarak sahiplenildiğini düşünen Kılıç; “Can dostumu bulmak için her yerde arıyorum. 1 aydır çok sayıda telefon aldım fakat hep başka köpek çıktı. Çakıl, sokakta olsaydı şu ana kadar kesin bulunurdu. Birilerinin Çakıl’ı bulunduğunu ve evine aldığını düşünüyorum. Bu sebeple Çakıl’ı bulan kişilere 3 bin TL ödül vereceğim” dedi.
“Hassas ve yaşlı bir köpek”
12 Ağustos tarihinde kaybolan Çakıl’ın, üzerinde mavi tasması olduğunu hatırlatan Kılıç; “12 yaşında terrier cinsi olan Çakıl, ismine duyarlıdır. Kaybolduğundan bu yana her yere afiş astım, aramadığım yer kalmadı. Köpeğimi bulan ya da görenlerin 0505 869 73 32 numaralı telefondan bana ulaşmasını rica ediyorum. Çakıl, yaşlı ve hassas bir köpek” diyerek köpeğini bulana vaad ettiği ödülü vereceğini söyledi.

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