Sahibi de hırsız da unuttu ama devlet unutmadı

Aydın Emniyet Müdürlüğü dün akşam yaptığı bir çalışma ile İncirliova ilçesinden 1990 yılında tam 30 yıl önce çalınan motosikleti yakaladı. Motosiklete el konulup hırsızlık zanlısı da gözaltına alınırken, polis 30 yıl önce çalınan motosikletin sahibini arıyor.

Dün akşam saatlerinde Efeler Mahllesi’nde çalışma yapan Aydın Emniyet Müdürülüğü’ne bağlı ekipler, Fidanlık caddesi yakınlarında şüpheli gördükleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Plakasız motosikleti bırakıp kaçmak isteyen şahıs polis tarafından yakalanırken, ekipler motosikletin şasi numarası üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede motosikletin 1990 yılında tam 30 yıl önce İncirliova’da emniyeti suistimal yöntemi ile çalındığı ortaya çıktı.

Sahibinin de hırsızın da unuttuğu motosiklet, gerçek sahibine teslim edilmek üzere yediemine teslim edilirken gözaltına alınan şüphelinin de sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

