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  4. sahibinden.com, 3. kez Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde yerini aldı

sahibinden.com, 3. kez Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde yerini aldı

13.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker: - "Bu başarıyı, Türkiye’yi hayalleriyle buluşturmak için var gücüyle çalışan ve sahibinden.com’u bir iş yeri olmanın ötesinde bir aile gibi gören çalışanlarımız ve kullanıcılarımız ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, iş dünyasının en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsü’nün hazırladığı Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 37 ülkede faaliyet gösteren 3 binden fazla şirketten 1 milyon 400 bin çalışanın geri bildirimlerine doğrultusunda hazırlanan liste, çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışanların aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler gibi kurum içi mutluluğa giden yoldaki başarıları yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, sahibinden.com çalışanlarının, yüksek motivasyon ile mutlu ve güvenli bir şekilde çalışabilecekleri koşulları dizayn etmek için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, "sahibinden.com’da sürdürülebilir başarının en önemli sırrının çalışanlarımızın mutluluğu, kurumumuza güvenmesi ve işini huzurlu bir ortamda keyifle yapması olduğunu düşünüyoruz. Çalışanların mutluluğu ve kuruma olan güveni, çalışanların en iyi potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Çalışan deneyimi süreçlerimizi tasarlarken de mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza dokunan değerleri ve onların beklentilerini temel alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peker, şunları kaydetti:

"İş dünyasının en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsü’nün hazırladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasında 7. kez Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldık. Şimdi de çeşitli ülkelerden 1 milyon 400 bin çalışanın geri bildirimleriyle oluşturulan listede Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde 3. kez yer aldığımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı, Türkiye’yi hayalleriyle buluşturmak için var gücüyle çalışan ve sahibinden.com’u bir iş yeri olmanın ötesinde bir aile gibi gören çalışanlarımız ve kullanıcılarımız ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değişen çalışan beklentileri ve güncel gelişmeler doğrultusunda çalışan deneyimi süreçlerimizi geliştirerek, çalışanlarımızın mutlu, güvenli ve yüksek motivasyonla çalışmalarını sürdürülebilir kılmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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