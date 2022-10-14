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  4. sahibinden.com, cep telefonundan Sanal Tur oluşturmayı sağlayan bir teknoloji geliştirdi

sahibinden.com, cep telefonundan Sanal Tur oluşturmayı sağlayan bir teknoloji geliştirdi

14.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahibinden.com, Sanal Tur ile emlak ilanlarına bakarken kullanıcıların karar verme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen teknoloji ile cep telefonları üzerinden 3 boyutlu olarak bir evin adım adım gezilebilmesine imkan sağlayan Sanal Tur hizmeti verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk günden bu yana iş modelinin DNA’sında dijitalleşme yer alan sahibinden.com, kullanıcıların platform içerisinde geçirdikleri sürede işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamak ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için çalışmalar yürütüyor.

Şirket, son olarak profesyonel emlak ofisi kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği Sahibinden Pro mobil uygulaması kapsamında Sanal Tur hizmeti oluşturdu. Sanal Tur, mesafeleri ortadan kaldırıp kullanıcılara hızlı karar verme süreci sağlayarak gerçekçi bir ev gezme deneyimi yaşatılmasına olanak tanıyor.

sahibinden.com, Sanal Tur ile emlak ilanlarına bakarken kullanıcıların karar verme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Herhangi bir özel cihaza ihtiyaç duymadan cep telefonu ile kolayca oluşturulabilen Sanal Tur’da, evin odalarının fotoğraflarının çekilmesi yeterli oluyor. Sonrasında algoritma fotoğrafları birleştirerek sanal turu oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, mühendislerin titizlikle çalışarak Sanal Tur’u geliştirdiklerini belirtti.

Biçer, şunları kaydetti:

"Uzman insan kaynağı, teknoloji yatırımlarımız ve AR-GE çalışmalarımız ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi üzerinde sürekli çalışıyoruz. Sanal Tur’da oluşturduğumuz deneyim için, fotoğraf işleme teknolojisi alanında kendi algoritmamızı yazdık. Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği Sanal Tur ile bir teknoloji şirketi olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Yeni hizmetimiz, emlak profesyonellerinin kolayca Sanal Tur’lu ilanlar oluşturmasını sağlarken, emlak ilanlarına bakan kullanıcılarımıza da keyifli bir ev gezme deneyimi vadediyor."

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