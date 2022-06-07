sahibinden.com Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Burcu Batı getirildi

İSTANBUL (AA) - Alanında uzman isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden sahibinden.com'da, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Burcu Batı getirildi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, göreve başlayan Batı, 20 yıldan uzun süredir yerli ve yabancı firmalarda elde ettiği bilgi ve birikimle şirketin finans yönetiminden sorumlu olacak.

Batı, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Kariyerine PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye organizasyonunda finansal denetçi olarak başlayan Batı, 2004 yılında telekom sektörüne adım attı. Turkcell Grup ve Vodafone Grup bünyesinde toplam 12 yıl çalışarak çeşitli finansal yöneticilik görevleri üstlenen Batı, 2011-2013'te Londra'da Vodafone Group Plc'de yöneticilik yaptıktan sonra 2013'te Vodafone Türkiye'ye, Kurumsal ve Sabit Hat Kategorisi'nden Sorumlu Finans Direktörü olarak dönüş yaptı. Ardından Turkcell Grup'a, Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak katılan Batı, 2014 yılında Turkcell Superonline'da Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Batı, 2016-2017'de sahibinden.com CFO'su olarak görev yaptı. 2017-2019'da SAP Türkiye firmasının CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alan Batı, sahibinden.com'a katılmadan önce TFI TAB Gıda Yatırımları'nda CFO görevini yürüttü.

Burcu Batı, 2022 yılı başında Dataexpert ve Milliyet Executive tarafından Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'sundan biri olarak seçildi.

