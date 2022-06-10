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sahibinden.com: Otomobil satışı hız kesmeden devam ediyor

10.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılan otomobil sayısı mayısta, nisan ayına oranla yüzde 15, satışa sunulan otomobil sayısı önceki aya göre yüzde 5,3 arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Mayıs Vasıta Raporu'na göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil olurken, satılan otomobil sayısı, nisan ayına oranla yüzde 15 arttı.

sahibinden.com, yaptığı açıklamayla sahibindex Mayıs Vasıta Raporu sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobili, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Satılan otomobil sayısı, nisan ayına oranla yüzde 15, satışa sunulan otomobil sayısı önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16,9'luk artış gerçekleşti.

Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat'tan sonra, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

İstanbul'un favori marka modeli Fiat Egea, Ankara'nınki, Ford Focus, İzmir'inki ise Honda Civic oldu. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası Nissan oldu.

Rapora göre mayıs ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 29,6'sı 0 - 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 21,7'si ise 300 bin 1 TL ile 500 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da mayıs ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu, sıralama Renault, BMW, Opel ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 13 saniye oldu.

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