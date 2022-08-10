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Sahibinden.com'a göre temmuz ayının favorisi 20 yaş üstü araçlar oldu

10.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Temmuz Vasıta raporuna göre, temmuz ayında kullanıcıların favorisi 20 yaş üzeri otomobiller oldu.

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Temmuz Vasıta raporuna göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil olarak belirlendi. Otomobili, minivan-panelvan, arazi/SUV-pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.

Marka-model sıralamasında ilk sırayı Renault Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus ile devam etti.

Temmuz ayında kullanıcıların favorisi 20 yaş üzeri otomobiller oldu. 15-19 ve 20 yaş üzeri otomobillerin satışlarındaki oran, haziran ayına göre artış gösterirken, daha genç otomobillerin satış oranında düşüş izlendi.

- En çok otomobil alan iller

En çok otomobil ilanı veren ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İlçelere göre ilan verme sayılarında liderlik İstanbul-Bağcılar, Ankara-Çankaya ve Gaziantep-Şehitkamil şeklinde sıralandı. En çok ilanı verilen arazi/SUV-pick-up markası yine Nissan oldu.

Karavanlara ait ilanların sayısı ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.

- İlandaki araçların yüzde 33’ü 0-100 bin kilometre aralığında

sahibindex Vasıta raporuna göre, temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 36’sı 250 bin 1-500 bin TL aralığında satışa sunuldu.

- Satış sıralaması

sahibinden.com'da temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Volkswagen'in oldu. Sıralama Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel ile devam etti.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 9 saniye oldu.

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