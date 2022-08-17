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sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi

17.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahibinden.com'da sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek - Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek

İSTANBUL (AA) – sahibinden.com'da sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

sahibinden.com açıklamasına göre, şirket, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişiklikleri hayata geçireceğini duyurdu.

Bu kapsamda sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek. Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.

- Aynı modelin "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.

Açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmesine yer verilen sahibinden.com Üst yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, 2000 yılından bu yana Türkiye’de ticareti kolaylaştıran ve istihdama katkı sunan bir teknoloji şirketi olduklarını belirtti.

Aynı zamanda emlak ve otomotiv sektörlerindeki ticari faaliyetlerin şeffaf şekilde yürümesine ve ekonomiye katkıda bulunan bir kurum olduklarının altını çizen Ertaş, şunları kaydetti:

"Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden.com’u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız."

Ertaş, satılık araç ilanlarında satış fiyatını, ilanı girenlerin belirlediğini, kendilerinin fiyatlara herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını vurguladı.

Bununla birlikte, ilan detay sayfasında aracın sıfırının distribütörü tarafından belirlenen güncel liste fiyatını da göstereceklerini aktaran Ertaş, böylece tüketicinin bilinçli seçim yapmasına imkân sağlayacaklarını ifade etti.

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