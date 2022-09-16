sahibinden.com’un 2. el oto alım-satımında uyguladığı yeni düzenlemeler devrede

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin şeffaflığı artırmak ve 2. el oto alım-satımında tüketiciyi korumak üzere uygulayacağını duyurduğu yeni uygulamalarını 15 Eylül itibarıyla devreye aldı.

sahibinden.com açıklamasına göre, artık sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebiliyor.

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve “Araç Kilometresi” için en az 6 bin km girebilecek.

Ayrıca, girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren “Sıfır” veya “İkinci El” ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşındı. Böylelikle; alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlandı.

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş “2022 Güncel Liste Fiyatı” da gösterilmeye başlandı. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izleyerek bu alandaki yeni düzenlemeleri hayata geçireceğimizi daha önce duyurmuştuk." ifadelerini kullandı.

15 Eylül itibarıyla duyurdukları düzenlemeleri devreye aldıklarını belirten Ertaş, "Bu kapsamda, yetkili bayii tarafından satışa sunulmayan ve 6 bin km’den daha az km’si olan ilanları 15 Eylül 00:00’da kurallara uymadığı için yayından kaldırdık. Bu değişiklikler ile kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceğimize inanıyoruz." yorumunu yaptı.

