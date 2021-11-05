Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'da satılan araç sayısı ekim ayında eylül ayına oranla yüzde 22 artış kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) eylül ayına göre yüzde 22 arttı ve daha genç otomobillere ilgi çoğaldı.

Ekim ayında, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarındaki araçların payı eylül ayına oranla yükseldi. Ayrıca, ekim ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti. Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 77, ATV’ler yüzde 32, elektrikli araçlar ve motosiklet ilanları ise yüzde 16 arttı.

Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault – Clio yer aldı. Sıralama, Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Ekim ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmeyerek ilk sırayı yine Nissan aldı.

Rapora göre ekim ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Geçen ay üçüncü sırada yer alan 2012 model otomobiller bir üst sıraya yükseldi.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 30’u 0 – 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,1’i 50.001 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Ekim ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken markalar eylül ayı ile aynı kaldı ve sıralama Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford şeklinde gelişti.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 3 saniye oldu. Ayrıca, ekim ayında satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 5,4 arttı.

