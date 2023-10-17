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Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında 106 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

17.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metreyle Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu dünya rekorunu kırdı. Ercümen, Hatay'da 106 metreye dalarak Cumhuriyet'in 100. yılında dünya rekorunu eline geçirdi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN DALDI

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Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı. Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

"100 KIZ ÇOCUĞIMIZA BURS SAĞLANMASINA KATKI SUNMAK İSTEDİM"

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Şahika Ercümen rekoru kırmadan önce yaptığı açıklamada, "Milli sporcu olarak bu bölgelerde 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Dünya rekorunu, ülkemizin ve Hatay'ın ismiyle duyurmak, bu süreçte de 100 kız çocuğumuza eğitim ve spor bursu sağlanmasına katkı sunmak istedim. Nefesimi, Hatay için tutacağım. Dünya rekorunu 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla burada kırmaya karar verdik." demişti.

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