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Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı

12.08.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik bir haftada 1226 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 1226 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1226 düzensiz göçmen kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik komutanlığı

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