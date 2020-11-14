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Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Kendir’den Vali Su’ya ziyaret

MERSİN HABERLERİ  | 14.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.Sahil Valilik’te gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Kendir’e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Sahil Valilik’te gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Kendir’e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Ziyarette, Tuğamiral Kendir’in günün anısına Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından makama geçildi. Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

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