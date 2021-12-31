Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

MERSİN (AA) - Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tümamiral Kendir, yılbaşı tedbirleri kapsamında bulunduğu Mersin'de, Vali Su ile makamında bir araya geldi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kendir, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Su'ya teşekkür etti. Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Tümamiral Ahmet Kendir'e Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti.

